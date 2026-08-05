comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Río Negro este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 20 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Norte 4 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 20 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:14
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:14 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 35 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 20 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Oeste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Oeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Oeste 10 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 12° 12° Oeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Oeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
17:00 11° 11° Oeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 11° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Sur 2 - 4 km/h 0% Cubierto
20:00 10° Este 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Cubierto
23:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Cubierto
24:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Tormenta de Santa Rosa 2026:cuándo podría llegar el temporal y qué días habrá que mirar el cielo

    Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar el temporal y qué días habrá que mirar el cielo

  2. Tormentas, vientos fuertes y frío intenso:cuándo llega el cambio rotundo del clima en Buenos Aires

    Tormentas, vientos fuertes y frío intenso: cuándo llega el cambio rotundo del clima en Buenos Aires

  3. Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires:qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

    Alerta por una nueva ciclogénesis en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas y cuándo volverá el frío intenso

  4. Anticipan dos días de tormenta en Buenos Aires y hay provincias en alerta naranja, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Anticipan dos días de tormenta en Buenos Aires y hay provincias en alerta naranja, según el Servicio Meteorológico Nacional

  5. Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires:cuándo llueve y qué día llega el frío

    Se acerca un tormentón que hará caer la temperatura en Buenos Aires: cuándo llueve y qué día llega el frío
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Crisis bilateral:Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Crisis bilateral: Brasil retira a su embajador de la Argentina y baja al mínimo su relación diplomática

Ley de Tierras:Anabel Fernández Sagasti fue autorizada a participar de la sesión de manera remota, pero lo deberá ratificar el Senado

Se levantó el paro en los puertos:el Gobierno acordó con los prácticos una reducción del 20% en las tarifas

Patricia Bullrich anunció los cambios en el proyecto de la Ley de Tierras:“Los estados extranjeros no pueden comprar un gramo”

Economía

Índice Big Mac:Argentina se mantiene entre los países donde la famosa hamburguesa sale más cara

Índice Big Mac: Argentina se mantiene entre los países donde la famosa hamburguesa sale más cara

El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

Granja Tres Arroyos cierra su planta en Córdoba:la crisis ya alcanzó cinco localidades del país

ANSES confirmó quiénes cobran primero en agosto:fechas clave del calendario de pagos

Internacionales

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España

Lionel Messi sorprendió con una millonaria ayuda para reconstruir una de las zonas más golpeadas por los incendios en España

La isla más pequeña de España quiere independizarse:tiene apenas 50 habitantes y recibe miles de turistas en verano

Rusia muestra su nuevo submarino nuclear Yasen-M:el arma silenciosa que inquieta a la OTAN

Exclusivo Canal26.com | Entrevista a Jesús Armas desde Venezuela:en primera persona, un ex preso político del chavismo relata el horror