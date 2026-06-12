Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Río Negro: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Noroeste 26 - 44 km/h
Lluvia
70% 0.6 mm
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 23 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 18 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 29 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 17m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:33 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 29 - 52 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Noroeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Noroeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 18 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Noroeste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° 11° Noroeste 25 - 43 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Noroeste 25 - 45 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Noroeste 24 - 45 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Noroeste 26 - 44 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Noroeste 29 - 49 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Noroeste 29 - 51 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Oeste 28 - 50 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Oeste 28 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Oeste 28 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Oeste 20 - 51 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Suroeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Suroeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Suroeste 22 - 40 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Suroeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 18 - 33 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 19 - 33 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Alerta amarilla por lluvias con actividad eléctrica en Buenos Aires:cómo va a estar el clima el fin de semana

    Alerta amarilla por lluvias con actividad eléctrica en Buenos Aires: cómo va a estar el clima el fin de semana

  2. Se acerca el tormentón del año con 24 horas de tormentas eléctricas:alerta por lluvias en todas estas zonas del país

    Se acerca el tormentón del año con 24 horas de tormentas eléctricas: alerta por lluvias en todas estas zonas del país

  3. Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires y cómo estará el clima para los próximos días, según el SMN

    Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires y cómo estará el clima para los próximos días, según el SMN
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma laboral 2026:el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

Reforma laboral 2026: el Gobierno amplió a 446 los convenios colectivos que deberán rediscutir gremios y empresas

“Le dan la espalda a los municipios bonaerenses”:la reacción de Mayra Mendoza tras el freno al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal

Patricia Bullrich cumplió 70 años y Javier Milei le envió un cálido mensaje:“Mi eterno agradecimiento”

Javier Milei celebró el dato de la inflación de mayo y destacó el trabajo de Luis Caputo

Economía

Fuerte baja del riesgo país en Argentina:cayó un 11,8% y quedó en 443

Fuerte baja del riesgo país en Argentina: cayó un 11,8% y quedó en 443

La inflación de mayo en Argentina fue de 2,1% y acumula un alza de 14,7% en lo que va del año

Qué áreas universitarias recibirán refuerzos económicos de manera urgente en medio del acuerdo con el Gobierno

Novedad en Anses:ahora jubilados y pensionados pueden ver sus recibos de haberes en la app Mi Anses

Internacionales

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días:cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Austria instalará un puente ferroviario de 1.400 toneladas en 22 días: cómo logró la hazaña que compite con la eficiencia china

Israel:miles de judíos ultraortodoxos bloquearon autopistas para rechazar el servicio militar obligatorio

Donald Trump canceló los ataques previstos contra Irán por avances en “los puntos finales” del acuerdo de paz

Evacuaron parte del Pentágono por un incidente con materiales peligrosos:investigan un problema en la calidad del aire