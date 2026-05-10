Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 18 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 16 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 28 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:07
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:07 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 28 - 53 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 18 - 32 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Suroeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sur 26 - 48 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 27 - 51 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Suroeste 28 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Sur 27 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 13° 13° Suroeste 23 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Suroeste 16 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.