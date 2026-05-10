¿Qué ropa usar hoy en Río Negro? El pronóstico para este 10 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.
Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 4° para este 10 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 28 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:07
|Puesta del sol
|18:08
|Horas de luz
|10h 1m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|43%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:07 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 1m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 28 - 53 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|3°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|6°
|4°
|Noroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|6°
|3°
|Oeste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|5°
|3°
|Oeste 13 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|4°
|2°
|Oeste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|5°
|3°
|Oeste 13 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|7°
|5°
|Suroeste 15 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|6°
|Suroeste 18 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|9°
|7°
|Suroeste 18 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|11°
|11°
|Suroeste 21 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|12°
|12°
|Sur 26 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Suroeste 27 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|13°
|13°
|Suroeste 28 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|13°
|13°
|Suroeste 28 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|13°
|13°
|Sur 27 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|13°
|13°
|Suroeste 23 - 49 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|13°
|13°
|Suroeste 16 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|11°
|11°
|Suroeste 14 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|10°
|10°
|Suroeste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|9°
|7°
|Suroeste 11 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|8°
|7°
|Suroeste 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|7°
|6°
|Suroeste 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|6°
|5°
|Oeste 6 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|6°
|5°
|Oeste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
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