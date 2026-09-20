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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 20 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Río Negro este 20 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de 11°. Con vientos de 30 - 57 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noroeste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Oeste 30 - 56 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Oeste 23 - 37 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 30 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol19:06
Horas de luz12h 2m
Fase lunarCreciente
Iluminación66%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 20 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:04 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 12h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 20 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 30 - 57 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Noroeste 9 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Noroeste 10 - 21 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 16° 16° Noroeste 10 - 22 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 16° 16° Noroeste 12 - 20 km/h 90% 1.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 15° 15° Noroeste 18 - 34 km/h 80% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Noroeste 13 - 31 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Norte 13 - 28 km/h 0% Cubierto
08:00 15° 15° Norte 13 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 15° Noroeste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Noroeste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Noroeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noroeste 28 - 54 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Oeste 28 - 55 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 25° Noroeste 27 - 53 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Noroeste 30 - 56 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Oeste 29 - 56 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Oeste 30 - 56 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Oeste 25 - 56 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Oeste 29 - 56 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Oeste 24 - 51 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Oeste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Oeste 23 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Oeste 23 - 50 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Suroeste 23 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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