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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 20 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Oeste 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Noroeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 25 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:43
Horas de luz11h 0m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:43 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 44 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 11 - 34 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 13 - 34 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Noroeste 25 - 44 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Noroeste 23 - 43 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 22 - 40 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 21 - 38 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 21 - 37 km/h 0% Soleado
09:00 10° Oeste 20 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Noroeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Oeste 20 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Oeste 22 - 42 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Oeste 21 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Oeste 20 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 18 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Oeste 18 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Oeste 17 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Oeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Oeste 10 - 22 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Noroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Noroeste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Noroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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