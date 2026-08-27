Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 27 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 25 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:43
|Puesta del sol
|18:43
|Horas de luz
|11h 0m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 07:43 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 11h 0m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 44 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|8°
|Norte 11 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|10°
|8°
|Norte 13 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Noroeste 25 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|10°
|10°
|Noroeste 25 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|7°
|Noroeste 23 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|7°
|Noroeste 22 - 40 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|9°
|6°
|Noroeste 21 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|6°
|Oeste 21 - 37 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|7°
|Oeste 20 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|11°
|11°
|Noroeste 18 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|13°
|13°
|Oeste 20 - 38 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|15°
|15°
|Oeste 22 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|16°
|16°
|Oeste 21 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|17°
|17°
|Oeste 20 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|17°
|17°
|Oeste 18 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|18°
|18°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|17°
|17°
|Oeste 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|16°
|16°
|Oeste 12 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|13°
|13°
|Oeste 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|11°
|11°
|Noroeste 8 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|11°
|11°
|Noroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|11°
|11°
|Noroeste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|10°
|10°
|Noroeste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|9°
|8°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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