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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 13 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 28 - 48 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noroeste 22 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noroeste 17 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 29 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:33
Puesta del sol18:02
Horas de luz9h 29m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 13 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:33 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 9h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 13 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 29 - 53 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 22 - 39 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 24 - 43 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 25 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 26 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 28 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Norte 29 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Norte 22 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Norte 25 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Noroeste 26 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noroeste 25 - 48 km/h 0% Nubes y claros
15:00 12° 12° Noroeste 25 - 47 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Noroeste 20 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Noroeste 22 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Noroeste 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Noroeste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noroeste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Noroeste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° 11° Noroeste 17 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Noroeste 18 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Noroeste 17 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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