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Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (3.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol18:13
Horas de luz9h 50m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:23 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 13 - 31 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Este 19 - 32 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 17 - 32 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Este 13 - 28 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Este 14 - 23 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Noreste 9 - 23 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 8 - 12 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Oeste 13 - 26 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Oeste 10 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Oeste 18 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Oeste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Oeste 16 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Oeste 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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