Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.