Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 13°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:53 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 2 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 Este 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Norte 0 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sureste 1 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Noreste 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Noreste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Noreste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
14:00 12° 12° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Noreste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 12° 12° Noreste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Noreste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.