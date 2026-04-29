Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 26°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.