Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

El pronóstico para Salta este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de . Con vientos de 10 - 26 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Este 9 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Norte 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 10 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 23°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:42
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 12m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:42 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 12m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 26 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 2 - 13 km/h 0% Niebla
02:00 Este 2 - 10 km/h 0% Niebla
03:00 Este 1 - 11 km/h 0% Niebla
04:00 Sureste 2 - 12 km/h 0% Niebla
05:00 Oeste 1 - 14 km/h 0% Niebla
06:00 Noroeste 3 - 15 km/h 0% Neblina
07:00 Oeste 3 - 14 km/h 0% Neblina
08:00 Suroeste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Oeste 1 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Este 1 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 22° 25° Este 4 - 15 km/h 0% Soleado
15:00 23° 25° Este 8 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 22° 25° Este 10 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Este 9 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 8 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Noreste 8 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Norte 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noreste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.