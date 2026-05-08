Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

El pronóstico para Salta este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 10 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 3 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 7 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Este 5 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:48
Horas de luz11h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:47 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 31 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Oeste 2 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 3 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 5 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 4 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 3 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 3 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Oeste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Oeste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Este 4 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Este 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Este 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Noreste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Noreste 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Noreste 7 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Este 9 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 13° 13° Este 4 - 26 km/h 0% Cubierto
20:00 12° 12° Noroeste 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Noroeste 3 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Este 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sureste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.