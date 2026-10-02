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El clima en Salta hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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El pronóstico para Salta este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 11°. Con vientos de 13 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Norte 5 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Noreste 13 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Oeste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 13 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:00
Puesta del sol19:21
Horas de luz12h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:00 y se pone a las 19:21, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 - 33 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 3 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Noreste 2 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 13° 13° Noreste 3 - 9 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 13° 13° Noreste 3 - 9 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 13° Noreste 4 - 10 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 13° Noreste 4 - 11 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 13° 13° Norte 5 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 13° 13° Norte 5 - 14 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 14° 14° Norte 5 - 15 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Norte 8 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Noreste 11 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 17° 17° Norte 13 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Norte 12 - 33 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Noreste 13 - 33 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Noreste 12 - 33 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Noreste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Noreste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Noreste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Noreste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Norte 6 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Oeste 7 - 21 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Oeste 8 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Oeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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