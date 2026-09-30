comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en Salta hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 30 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 30 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Noroeste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
19°
Viento
Noreste 8 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:02
Puesta del sol19:20
Horas de luz12h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación81%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 30 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:02 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 30 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 4 - 10 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Noroeste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Noroeste 7 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Norte 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noreste 2 - 14 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Noreste 2 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 18° 18° Noreste 5 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 19° 19° Noreste 7 - 22 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Noreste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Noreste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noreste 8 - 23 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Noreste 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Noreste 7 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Noreste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Noreste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Norte 2 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Advierten que El Niño gana una intensidad histórica:cuánto durará y qué zonas de Argentina están bajo amenaza de lluvias extremas

    Advierten que El Niño gana una intensidad histórica: cuánto durará y qué zonas de Argentina están bajo amenaza de lluvias extremas

  2. Se viene otro tormentón al AMBA:qué día llueve y cuándo mejora el clima

    Se viene otro tormentón al AMBA: qué día llueve y cuándo mejora el clima

  3. El clima en Santa Fe hoy, 30 de septiembre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Santa Fe hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

  4. El clima en Tierra del Fuego hoy, 30 de septiembre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Tierra del Fuego hoy, 30 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

  5. Clima hoy en Buenos Aires:cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN

    Clima hoy en Buenos Aires: cómo estará el tiempo en la previa de la primavera y cuándo regresan las lluvias, según el SMN
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París:la agenda completa, con el encuentro con Emmanuel Macron

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París: la agenda completa, con el encuentro con Emmanuel Macron

Mayra Mendoza cuestionó a la Corte por la Ley de Tierras

Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina:cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto:cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

Economía

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

ANSES: cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Internacionales

España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab:las multas llegan a 750 euros

España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab: las multas llegan a 750 euros

NAZA:el documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza

Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

La familia que busca fortalecer su poder:cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro y cuáles se presentan en las elecciones de Brasil