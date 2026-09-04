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Evolución del clima en Salta: máxima y mínima para hoy, 4 de septiembre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 4 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Norte 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Noreste 11 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Norte 5 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación47%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 4 de septiembre de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:30 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 4 de septiembre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 13 - 34 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noreste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Norte 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Norte 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Norte 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Norte 6 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Norte 5 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Norte 6 - 21 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Noreste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Noreste 7 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Noreste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Noreste 11 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Noreste 13 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Noreste 11 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Este 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Este 8 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Este 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Noreste 4 - 19 km/h 0% Cubierto
22:00 14° 14° Norte 5 - 19 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Noroeste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Noroeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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