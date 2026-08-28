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Pronóstico en Salta: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 28 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Este 9 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Norte 7 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 10 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 28 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:37 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 28 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 10 - 31 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Norte 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Norte 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Norte 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Noreste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 21° 21° Noreste 9 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Noreste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Noreste 10 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Este 9 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Este 9 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Noreste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 15° Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Norte 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Norte 7 - 18 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Norte 7 - 18 km/h 0% Cubierto
24:00 12° 12° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
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