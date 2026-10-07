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Pronóstico en Salta: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 28°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 28°. Con un cielo niebla, el clima en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Noreste 10 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Noroeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 11 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 28°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:55 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 11 - 31 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Oeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Oeste 5 - 14 km/h 0% Niebla
04:00 13° 13° Oeste 5 - 13 km/h 0% Niebla
05:00 13° 13° Oeste 4 - 14 km/h 0% Niebla
06:00 12° 12° Oeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Oeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Oeste 3 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Oeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Oeste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Noroeste 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Norte 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Noreste 8 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 27° 27° Noreste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 28° Noreste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 28° Noreste 8 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 27° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Noreste 10 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 23° 25° Norte 6 - 25 km/h 0% Soleado
20:00 21° 21° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 20° 20° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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