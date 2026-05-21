Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 21 de mayo de 2026, 06:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 21 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Este 3 - 12 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Norte 4 - 23 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
50% 0.5 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 7 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 11°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación30%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 21 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:53 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 21 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 25 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Norte 2 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Este 3 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 Este 1 - 12 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 2 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 Este 4 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Norte 3 - 11 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 3 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Este 3 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noreste 3 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Norte 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° 10° Norte 5 - 20 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° 10° Norte 5 - 21 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° 10° Norte 7 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 11° 11° Norte 7 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Norte 5 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Norte 4 - 23 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Este 5 - 17 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 Noreste 4 - 15 km/h 80% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Norte 3 - 12 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Norte 3 - 10 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 3 - 10 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Norte 3 - 11 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Norte 4 - 11 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.