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Pronóstico en Salta: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Oeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Noreste 4 - 16 km/h
Lluvia
40% 0.3 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Noreste 6 - 14 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:01 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cubierto
06:00 13° 13° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Oeste 4 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 13° 13° Oeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Oeste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Oeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Oeste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 18° Oeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Noroeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 19° 19° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Norte 3 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 17° Noreste 4 - 16 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 16° 16° Este 7 - 17 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 15° 15° Este 7 - 17 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 14° 14° Noreste 5 - 16 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Noreste 5 - 14 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 13° 13° Noreste 6 - 14 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 13° 13° Norte 5 - 14 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 13° 13° Norte 5 - 13 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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