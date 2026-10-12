Pronóstico extendido para Salta: qué esperar del clima este 12 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 10 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.