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Pronóstico extendido para Salta: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.
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El pronóstico para Salta este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de . Con vientos de 12 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Oeste 1 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
28°
Viento
Noreste 10 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Noreste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 35° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 29°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:39
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 29m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:39 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Suroeste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Suroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 11° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Sur 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Oeste 1 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Sur 1 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 19° 19° Sur 1 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 23° 25° Noreste 1 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 26° 26° Noreste 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 28° 27° Noreste 8 - 24 km/h 0% Soleado
15:00 28° 27° Noreste 11 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 28° 27° Noreste 12 - 30 km/h 0% Soleado
17:00 28° 27° Noreste 10 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 26° 26° Noreste 8 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 22° 25° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Noreste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Noreste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Noreste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Noreste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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