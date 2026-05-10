Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 7°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.