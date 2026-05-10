Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noreste 9 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 9 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:48 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 0 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 1 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 11° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Este 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Este 5 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Este 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Este 8 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noreste 9 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noreste 8 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Noreste 7 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 Este 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Este 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.