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Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 34°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 34° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
18°
Viento
Suroeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
31°
Viento
Este 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Norte 5 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 15 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 34°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 30m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 34°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:38 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 15 - 36 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Norte 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Noreste 0 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Sur 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 15° 15° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 18° 18° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 22° 25° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 27° 26° Suroeste 4 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 30° 28° Oeste 3 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 32° 30° Noroeste 2 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 34° 31° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 34° 31° Noreste 13 - 33 km/h 0% Soleado
16:00 33° 31° Noreste 15 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 31° 29° Este 14 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 28° 27° Este 11 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 24° 25° Este 6 - 24 km/h 0% Soleado
20:00 21° 21° Noreste 6 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Noreste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Norte 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Norte 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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