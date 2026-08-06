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Temperaturas y lluvias en Salta: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 32°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 32° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Suroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
32°
Viento
Oeste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 8 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 32°.

Viento: 23 - 57 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 32°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:59
Horas de luz11h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 32°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:55 y se pone a las 18:59, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 23 - 57 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Oeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Oeste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Oeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 12° 12° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 21° 21° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 27° 26° Suroeste 4 - 20 km/h 0% Soleado
14:00 30° 28° Oeste 4 - 19 km/h 0% Soleado
15:00 31° 29° Oeste 5 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 32° 30° Oeste 6 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 32° 29° Oeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 24° 25° Este 23 - 56 km/h 0% Soleado
19:00 21° 21° Este 10 - 49 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Noreste 10 - 28 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Noreste 10 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Noreste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Noreste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Norte 8 - 23 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
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