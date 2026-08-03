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¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 3 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 3 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Sur 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Sureste 15 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 20°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol19:00
Horas de luz10h 40m
Fase lunarMenguante
Iluminación76%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 3 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:20 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 3 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 16 - 38 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Oeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 4 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 10 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sureste 8 - 23 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sureste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sureste 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sureste 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sureste 16 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Sureste 15 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sureste 10 - 33 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sur 7 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Sur 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Oeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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