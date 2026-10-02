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El clima en San Juan hoy, 2 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 35°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El pronóstico para San Juan este 2 de octubre de 2026 indica una máxima de 35° y una mínima de 12°. Con vientos de 36 - 76 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Suroeste 1 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
32°
Viento
Noroeste 36 - 76 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
26°
Viento
Oeste 34 - 71 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 35°.

Viento: 36 - 76 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 35°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol19:36
Horas de luz12h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación61%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 2 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 35°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:10 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 2 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 36 - 76 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 17° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 20° 20° Norte 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 25° Norte 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 26° Norte 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 27° Noreste 14 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 30° 29° Noreste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 33° 31° Norte 16 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 34° 31° Noroeste 34 - 72 km/h 0% Nubes y claros
17:00 32° 30° Noroeste 36 - 76 km/h 0% Nubes y claros
18:00 31° 29° Noroeste 34 - 75 km/h 0% Nubes y claros
19:00 30° 28° Noroeste 33 - 71 km/h 0% Nubes y claros
20:00 28° 27° Noroeste 30 - 69 km/h 0% Nubes y claros
21:00 27° 26° Noroeste 31 - 64 km/h 0% Nubes y claros
22:00 26° 25° Oeste 34 - 71 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 25° Noroeste 32 - 69 km/h 0% Nubes y claros
24:00 25° 24° Noroeste 29 - 66 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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