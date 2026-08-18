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Evolución del clima en San Juan: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 18 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 5 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 6 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación36%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 18 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:06 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 18 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 6 - 22 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noreste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Noreste 3 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Norte 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Norte 5 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Norte 3 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noreste 6 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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