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Evolución del tiempo en San Juan: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 9 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 16 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:32 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 16 - 37 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Este 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Sureste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Sureste 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sureste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sureste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sureste 14 - 37 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sureste 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sureste 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sureste 8 - 23 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Noroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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