Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 28 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 13 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 22°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.