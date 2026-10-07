Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo cielo despejado, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 7 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:04
|Puesta del sol
|19:39
|Horas de luz
|12h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|10%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?
Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 07:04 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 12h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sur 20 - 45 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|18°
|18°
|Sur 16 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|16°
|16°
|Sur 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|16°
|16°
|Sur 16 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|16°
|16°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Sur 14 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|16°
|16°
|Sur 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|19°
|Sur 17 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|20°
|20°
|Sur 17 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|22°
|22°
|Sur 16 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|23°
|25°
|Sur 16 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|24°
|25°
|Sur 14 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|24°
|25°
|Sur 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|25°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|25°
|Sur 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|21°
|Sur 20 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|20°
|20°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Sur 18 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|17°
|Sur 17 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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