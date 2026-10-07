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Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Ciudad de San Juan actualmente. Foto Google.
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo cielo despejado, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sur 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
24°
Viento
Sur 18 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 15 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 20 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 25°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:04
Puesta del sol19:39
Horas de luz12h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:04 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 12h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 20 - 45 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 20 - 45 km/h 0% Cielo despejado
02:00 18° 18° Sur 16 - 41 km/h 0% Cielo despejado
03:00 17° 17° Sur 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Sur 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 16° 16° Sur 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Sur 14 - 34 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Sur 13 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Sur 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Sur 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 22° Sur 16 - 40 km/h 0% Nubes y claros
14:00 23° 25° Sur 16 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 24° 25° Sur 14 - 41 km/h 0% Nubes y claros
16:00 24° 25° Sur 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 24° 25° Sur 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 25° Sur 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Sur 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Sur 18 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Sur 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sur 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 17° Sur 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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