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Pronóstico en San Juan: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en San Juan promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 8 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:28 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sur 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 11° 11° Oeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 0 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Este 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sureste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sureste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sur 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Sur 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Sur 5 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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