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Pronóstico extendido para San Juan: qué esperar del clima este 5 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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El pronóstico para San Juan este 5 de agosto de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de . Con vientos de 7 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 4 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 21°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol19:01
Horas de luz10h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación55%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 5 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:18 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 5 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 11° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sureste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 16° 16° Sureste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 4 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Sur 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Oeste 1 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Oeste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Oeste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Suroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Oeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Oeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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