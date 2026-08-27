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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del clima hoy, 27 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 27 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 27 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 19 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol19:15
Horas de luz11h 19m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 27 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 07:56 y se pone a las 19:15, dando aproximadamente 11h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 27 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 19 - 45 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Sur 11 - 33 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Sur 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 10° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° 10° Sur 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Suroeste 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 14° 14° Sur 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Sur 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sur 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 17 - 40 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 19 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Sur 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Sur 15 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sur 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Sur 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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