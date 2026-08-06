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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del clima hoy, 6 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 24°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 6 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sur 18 - 50 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 16 - 39 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 7 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 39 - 81 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 24°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 22°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol19:02
Horas de luz10h 44m
Fase lunarMenguante
Iluminación44%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 6 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:18 y se pone a las 19:02, dando aproximadamente 10h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 6 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 39 - 81 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 22° 22° Noroeste 32 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 23° 23° Noroeste 31 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 24° 23° Noroeste 39 - 80 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 21° 21° Noroeste 16 - 76 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 15° 15° Sureste 13 - 44 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Sureste 24 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Sur 18 - 50 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Sur 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Sur 24 - 50 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Sureste 25 - 58 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Sur 25 - 55 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Sur 25 - 54 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Sur 22 - 53 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Sur 18 - 47 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 16 - 39 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 13 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sur 7 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Oeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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