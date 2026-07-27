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Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 27 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Noreste 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
26°
Viento
Noreste 20 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 10 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 25 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 27°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 30m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:25 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 27 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 25 - 51 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 15° Norte 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 15° 15° Norte 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 15° 15° Norte 11 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Noreste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Noreste 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Noreste 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Noreste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 16° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 18° Norte 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Norte 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Noreste 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 25° Noreste 23 - 47 km/h 0% Soleado
14:00 26° 26° Noreste 25 - 50 km/h 0% Soleado
15:00 27° 26° Noreste 22 - 50 km/h 0% Soleado
16:00 27° 26° Noreste 18 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 26° Noreste 20 - 40 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Noreste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Noreste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Norte 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 19° 19° Norte 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Norte 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Noroeste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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