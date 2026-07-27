Temperaturas y lluvias en San Juan: los datos del tiempo hoy, 27 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 27 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 27 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en San Juan
Hoy en San Juan se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 25 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:25
|Puesta del sol
|18:55
|Horas de luz
|10h 30m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?
Para este 27 de julio de 2026, el pronóstico en San Juan indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 08:25 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 27 de julio de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 25 - 51 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|14°
|14°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|15°
|15°
|Norte 16 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|15°
|15°
|Norte 13 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|15°
|15°
|Norte 11 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|15°
|15°
|Noreste 14 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|16°
|16°
|Noreste 11 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|16°
|16°
|Noreste 17 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|16°
|16°
|Noreste 20 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|16°
|16°
|Noreste 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|18°
|18°
|Norte 18 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Norte 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|23°
|25°
|Noreste 22 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|25°
|25°
|Noreste 23 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|26°
|26°
|Noreste 25 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|27°
|26°
|Noreste 22 - 50 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|27°
|26°
|Noreste 18 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|26°
|26°
|Noreste 20 - 40 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|24°
|25°
|Noreste 19 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Norte 13 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|19°
|19°
|Norte 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|18°
|18°
|Norte 10 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Noroeste 5 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|14°
|14°
|Suroeste 3 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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