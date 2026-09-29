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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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El pronóstico para San Luis este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 10°. Con vientos de 23 - 47 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
13°
Viento
Este 20 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sureste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Este 23 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 23 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol19:26
Horas de luz12h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:05 y se pone a las 19:26, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 23 - 47 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 13 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Sureste 11 - 31 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sureste 19 - 38 km/h 0% Cubierto
04:00 11° 11° Sureste 19 - 38 km/h 0% Cubierto
05:00 11° 11° Sureste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Sureste 18 - 34 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Sureste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Este 20 - 40 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sureste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sureste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Sureste 22 - 46 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Sureste 18 - 46 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 16 - 39 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 20° Este 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Este 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 20° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 19° 19° Sureste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Este 16 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Este 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Este 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Este 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Este 23 - 42 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 22 - 42 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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