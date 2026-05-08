Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 8 de mayo de 2026
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
El pronóstico para San Luis este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de 4°. Con vientos de 29 - 67 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 13°.
Viento: 29 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 4°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:04
|Puesta del sol
|18:38
|Horas de luz
|10h 34m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 13°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:04 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 29 - 67 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|3°
|Sureste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|6°
|3°
|Sureste 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|6°
|2°
|Sureste 19 - 36 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|5°
|2°
|Sureste 16 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|5°
|2°
|Este 15 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|5°
|2°
|Este 13 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|4°
|2°
|Este 12 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|4°
|2°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|5°
|3°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|7°
|6°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|9°
|8°
|Sureste 9 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|10°
|10°
|Sur 4 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|11°
|11°
|Sureste 2 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|12°
|12°
|Suroeste 3 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|13°
|13°
|Sur 6 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|13°
|13°
|Sur 8 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|12°
|12°
|Sur 11 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|11°
|11°
|Sur 14 - 28 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|10°
|8°
|Sur 16 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|7°
|3°
|Sur 29 - 67 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|6°
|2°
|Sur 17 - 53 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|4°
|2°
|Sur 14 - 34 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|5°
|2°
|Sur 11 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|5°
|2°
|Sur 14 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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