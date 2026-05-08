Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 8 de mayo de 2026, 03:30
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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis

El pronóstico para San Luis este 8 de mayo de 2026 indica una máxima de 13° y una mínima de . Con vientos de 29 - 67 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
Viento
Este 12 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Sur 11 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sur 14 - 34 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 29 - 67 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación62%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 8 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:04 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 8 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 29 - 67 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 16 - 35 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 10 - 22 km/h 0% Soleado
09:00 Este 12 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 Este 10 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 Sureste 9 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Sur 4 - 22 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Sureste 2 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Suroeste 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Sur 6 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Sur 8 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Sur 14 - 28 km/h 0% Soleado
19:00 10° Sur 16 - 29 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 29 - 67 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Sur 17 - 53 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Sur 14 - 34 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Sur 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sur 14 - 25 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.