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El clima en San Luis hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Este 22 - 48 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 19 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 20 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 35 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 14°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:51
Puesta del sol19:33
Horas de luz12h 42m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:51 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 35 - 56 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 35 - 56 km/h 0% Nubes y claros
02:00 11° 11° Este 35 - 56 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Este 28 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Este 29 - 53 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 10° Este 29 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 28 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Este 26 - 51 km/h 40% 1.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 10° Este 26 - 48 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 11° 11° Este 22 - 48 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Este 20 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Este 20 - 41 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Este 24 - 46 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Este 25 - 48 km/h 50% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Este 23 - 48 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Este 20 - 44 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 19 - 40 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 19 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sureste 20 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sureste 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sureste 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Sureste 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Sureste 20 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Este 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Este 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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