El clima en San Luis hoy, 9 de octubre de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 9 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 9 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 35 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:51
|Puesta del sol
|19:33
|Horas de luz
|12h 42m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|1%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 9 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 06:51 y se pone a las 19:33, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 9 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 35 - 56 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 35 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|11°
|11°
|Este 35 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|10°
|10°
|Este 28 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|10°
|7°
|Este 29 - 53 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|10°
|7°
|Este 29 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|9°
|6°
|Este 28 - 54 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|9°
|6°
|Este 26 - 51 km/h
|40% 1.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|10°
|7°
|Este 26 - 48 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|11°
|Este 22 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|13°
|13°
|Este 20 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|14°
|14°
|Este 20 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Este 24 - 46 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|12°
|12°
|Este 25 - 48 km/h
|50% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|13°
|13°
|Este 23 - 48 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|13°
|13°
|Este 20 - 44 km/h
|50% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|14°
|14°
|Este 19 - 40 km/h
|50% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Este 19 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|13°
|13°
|Sureste 20 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Sureste 21 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|11°
|11°
|Sureste 21 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|10°
|10°
|Sureste 21 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|10°
|8°
|Sureste 20 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|10°
|8°
|Este 18 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|10°
|8°
|Este 18 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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