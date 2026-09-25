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Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 30°. Con un cielo cielo despejado, el clima en San Luis promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 25 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
18°
Viento
Este 22 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Este 27 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
19°
Viento
Este 21 - 42 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 32 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 30°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:10
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 13m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 25 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:10 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 25 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 32 - 59 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 20° 20° Este 16 - 28 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 20° Este 18 - 30 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Este 23 - 42 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Este 30 - 54 km/h 0% Cielo despejado
05:00 16° 16° Este 32 - 59 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Este 29 - 58 km/h 0% Nubes y claros
07:00 15° 15° Este 29 - 54 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 16° Este 24 - 53 km/h 0% Nubes y claros
09:00 18° 18° Este 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 22° Este 17 - 43 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 25° Este 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 26° Este 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
13:00 28° 27° Este 11 - 34 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 27° Este 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 29° 28° Este 12 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 29° 27° Este 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 27° Este 27 - 54 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Este 25 - 54 km/h 0% Nubes y claros
19:00 24° 25° Este 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
20:00 22° 22° Este 23 - 44 km/h 0% Nubes y claros
21:00 20° 20° Este 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros
22:00 19° 19° Este 21 - 42 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 18° Este 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 19° Este 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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