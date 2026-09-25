Evolución del clima en San Luis: máxima y mínima para hoy, 25 de septiembre de 2026

Hoy en San Luis se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 32 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 31°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.