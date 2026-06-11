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Evolución del tiempo en San Luis: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
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El pronóstico para San Luis este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 15 - 33 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noreste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 15 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 16°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:24
Horas de luz9h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:25 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 15 - 33 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Este 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Este 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noreste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Noroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 14 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Noroeste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Noroeste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noroeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Noroeste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Noreste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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