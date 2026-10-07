comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 7 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 7 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 5 - 12 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 11 - 25 km/h
Lluvia
60% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol19:32
Horas de luz12h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación10%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 7 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:54 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 7 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Sureste 9 - 19 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
02:00 18° 18° Este 15 - 17 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
03:00 13° 13° Suroeste 9 - 18 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sureste 6 - 18 km/h 80% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Sureste 6 - 14 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Sur 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Sureste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Sureste 4 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 14° 14° Sur 5 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 15° 15° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 16 - 32 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 16° Sur 17 - 34 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 17° 17° Sur 15 - 33 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 17° 17° Sur 13 - 31 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Sur 11 - 25 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 15 - 32 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Sur 15 - 31 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Sur 13 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 14° 14° Sureste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Sureste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sureste 15 - 28 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sureste 17 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado por el SMN:qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

    Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

  2. Alerta por “El Niño Godzilla”:el fenómeno climático podría alcanzar una intensidad histórica y causar eventos extremos

    Alerta por “El Niño Godzilla”: el fenómeno climático podría alcanzar una intensidad histórica y causar eventos extremos

  3. Qué día del fin de semana aparecerán las tormentas en Buenos Aires, según el SMN

    Qué día del fin de semana aparecerán las tormentas en Buenos Aires, según el SMN

  4. Temperaturas y lluvias en Mendoza:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Mendoza: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Rossana Chahla propone eliminar 59 tasas municipales para reducir costos a vecinos y comerciantes en San Miguel de Tucumán

La Justicia frenó el decreto de Milei y ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas:cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas: cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

ANSES activa los pagos de octubre antes del feriado:quiénes cobran esta semana según su DNI

El Banco Mundial recortó de 3,6% a 2,1% la proyección de crecimiento de la Argentina para este año

Internacionales

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

Condenaron a un empresario a 13 años de prisión y rematarán su increíble colección de Ferraris y Lamborghinis

¿Indulto en Brasil?:Flávio Bolsonaro confía en ganar el balotaje y quiere que su padre le ponga la banda presidencial

Buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

Francia probó el misil nuclear M51.3 desde un submarino:qué características tiene y los detalles del lanzamiento