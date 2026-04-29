Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
El pronóstico para Santa Cruz este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de 3°. Con vientos de 39 - 69 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 10°.
Viento: 39 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 4°.
Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 7°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:45
|Puesta del sol
|18:22
|Horas de luz
|9h 37m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 10°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:45 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 9h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 39 - 69 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|1°
|Suroeste 28 - 48 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|6°
|1°
|Suroeste 28 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|5°
|1°
|Oeste 28 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|5°
|1°
|Oeste 31 - 50 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|5°
|0°
|Oeste 29 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|4°
|0°
|Oeste 25 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|4°
|0°
|Oeste 20 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|3°
|3°
|Oeste 22 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|09:00
|4°
|4°
|Oeste 26 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|5°
|1°
|Oeste 29 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|7°
|3°
|Oeste 28 - 56 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|8°
|4°
|Oeste 31 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|9°
|5°
|Oeste 36 - 61 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|9°
|5°
|Oeste 39 - 69 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|9°
|5°
|Oeste 38 - 68 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|9°
|5°
|Oeste 37 - 67 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|8°
|4°
|Oeste 35 - 63 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|7°
|3°
|Oeste 32 - 57 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|6°
|2°
|Oeste 30 - 53 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|6°
|1°
|Oeste 29 - 49 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|5°
|1°
|Oeste 27 - 47 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|4°
|0°
|Oeste 25 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|4°
|4°
|Oeste 26 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|4°
|4°
|Oeste 27 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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