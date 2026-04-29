Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

El pronóstico para Santa Cruz este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 39 - 69 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 26 - 42 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 35 - 63 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 25 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 39 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:45
Puesta del sol18:22
Horas de luz9h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:45 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 9h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 39 - 69 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 28 - 48 km/h 0% Cubierto
02:00 Suroeste 28 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 28 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 31 - 50 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 29 - 51 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 25 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 20 - 41 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 22 - 35 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 26 - 42 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 29 - 47 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 28 - 56 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 31 - 53 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 36 - 61 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Oeste 39 - 69 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 38 - 68 km/h 0% Soleado
16:00 Oeste 37 - 67 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 35 - 63 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 32 - 57 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 30 - 53 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 29 - 49 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 27 - 47 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 25 - 44 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 26 - 42 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 27 - 44 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.