comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El clima en San Luis hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 9 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 9 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Norte 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 7 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol19:13
Horas de luz11h 41m
Fase lunarMenguante
Iluminación3%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 9 de septiembre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:32 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 11h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 9 de septiembre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 15 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Norte 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Norte 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Norte 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Norte 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Norte 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Norte 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Norte 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Norte 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 16° Norte 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 18° Noroeste 12 - 32 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Suroeste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Suroeste 15 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Suroeste 14 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Suroeste 12 - 33 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 15° 15° Sureste 7 - 28 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sureste 7 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sureste 9 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Este 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico San Luistiempo en San Luis hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Sacudón en el clima de Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

    Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

  2. Se aproxima una sudestada a Buenos Aires:por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

    Se aproxima una sudestada a Buenos Aires: por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

  3. Buenos Aires deja atrás el frío:cómo estará el clima este martes 8 de septiembre

    Buenos Aires deja atrás el frío: cómo estará el clima este martes 8 de septiembre

  4. ¿Termina la ola polar?:cuándo llegan los 20 °C y cuánto durará el buen tiempo en Buenos Aires

    ¿Termina la ola polar?: cuándo llegan los 20 °C y cuánto durará el buen tiempo en Buenos Aires

  5. El clima en Córdoba hoy, 9 de septiembre de 2026:¿va a llover?

    El clima en Córdoba hoy, 9 de septiembre de 2026: ¿va a llover?
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Caputo ratificó el rumbo económico y descartó medidas para aumentar el gasto público:“Soy extremadamente ortodoxo”

Caputo ratificó el rumbo económico y descartó medidas para aumentar el gasto público: “Soy extremadamente ortodoxo”

La nueva vida de Marcos Peña:se alejó de la política, publicó un libro autocrítico y hoy encabeza retiros de liderazgo en la Cordillera de los Andes

Reunión de la mesa política en Casa Rosada:el Gobierno acelera la ley de soberanía por Malvinas y prepara un viaje clave a Tierra del Fuego

El Gobierno reactivó los ATN con un reparto de $12.000 millones:las tres provincias beneficiadas

Economía

Se desplomó la actividad:la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Se desplomó la actividad: la industria cayó 4,9% y la construcción se frenó en julio 2026, según el INDEC

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

Internacionales

Pedro Sánchez, en el ojo de la tormenta:vacaciones y críticas por la crisis de Ceuta

🚨 CEUTA EN CRISIS Y SÁNCHEZ DE VACACIONES | Duras críticas al Presidente del Gobierno español

Buscan voluntarios para trabajar hasta 7 horas por día:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa caribeña de Costa Rica

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes en represalia por el ataque contra uno de sus buques

La tragedia de Lucia Sisic:de qué murió la reina de belleza de 22 años