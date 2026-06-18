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Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 14 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 19 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 20 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 23 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:43
Puesta del sol17:32
Horas de luz7h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:43 y se pone a las 17:32, dando aproximadamente 7h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 23 - 40 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 Oeste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 10 - 15 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 18 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Oeste 21 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 19 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 23 - 38 km/h 0% Cubierto
21:00 Suroeste 23 - 40 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 14 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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