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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el tiempo hoy, 8 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 8°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
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Puerto San Julián, Santa Cruz
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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 8 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 5 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Norte 10 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 11 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 14 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:37
Puesta del sol17:34
Horas de luz7h 57m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:37 y se pone a las 17:34, dando aproximadamente 7h 57m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 14 - 26 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Norte 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Norte 10 - 18 km/h 0% Soleado
17:00 Norte 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 12 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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