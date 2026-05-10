Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 12 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 21 - 34 km/h
Lluvia
80% 0.5 mm

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 24 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 8°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:02
Puesta del sol18:03
Horas de luz9h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:02 y se pone a las 18:03, dando aproximadamente 9h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 24 - 39 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 21 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Noroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Cubierto
19:00 Norte 15 - 25 km/h 0% Cubierto
20:00 Norte 17 - 27 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 20 - 32 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Norte 21 - 34 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Noreste 22 - 36 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Noreste 24 - 39 km/h 90% 2 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.