Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 29°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Corrientes promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 20° para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
23°
Viento
Norte 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Norte 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Sur 9 - 19 km/h
Lluvia
40% 1.7 mm

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 20 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 29°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:20
Puesta del sol18:23
Horas de luz11h 3m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:20 y se pone a las 18:23, dando aproximadamente 11h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 20 - 51 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 23° Este 9 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 23° 23° Este 11 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 23° 23° Este 13 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 23° 22° Este 15 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 23° 22° Noreste 9 - 22 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 23° 21° Noreste 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 21° 21° Noreste 11 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 21° 21° Norte 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
09:00 23° 20° Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 25° 25° Norte 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 27° 29° Norte 20 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 28° 31° Norte 19 - 50 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 29° 32° Norte 18 - 48 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 29° 33° Noroeste 16 - 41 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 28° 31° Norte 14 - 45 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 28° 31° Noroeste 8 - 28 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 27° 31° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 29° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 25° 25° Sureste 0 - 12 km/h 50% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 23° 22° Norte 5 - 11 km/h 60% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 23° 20° Norte 4 - 12 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 22° 22° Sur 9 - 19 km/h 40% 1.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 22° 22° Noreste 1 - 21 km/h 50% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
24:00 21° 21° Suroeste 7 - 15 km/h 60% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.