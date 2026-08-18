Evolución del clima en Santa Fe: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 21 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.