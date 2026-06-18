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Evolución del tiempo en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 18 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 18 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 18 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Este 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 22 - 47 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación17%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 18 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:06 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 18 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 25 - 48 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Noreste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noreste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Noreste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Noreste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noreste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 15° 15° Noreste 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Noreste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 17° 17° Norte 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Norte 12 - 30 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Oeste 6 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Suroeste 15 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Sur 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 14° 14° Sur 25 - 47 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Sur 22 - 47 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 19 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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