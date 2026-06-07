Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el tiempo hoy, 7 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 03:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 7 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sur 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sur 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sur 14 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 19 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 20°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:28
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación58%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:02 y se pone a las 18:28, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 7 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 19 - 40 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 18° 18° Sur 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Sur 13 - 26 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Sur 13 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 17° 17° Sur 13 - 26 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 17° 17° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sur 18 - 35 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 19 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Sur 18 - 37 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 19° 19° Sur 18 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Sur 14 - 34 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Sur 15 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 18° 18° Sur 12 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Sur 14 - 25 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Se vienen 48 horas de tormentas:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Se vienen 48 horas de tormentas: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  2. Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA:sábado con tregua y domingo con lluvias

    Cómo estará el clima este fin de semana en el AMBA: sábado con tregua y domingo con lluvias

  3. Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires:a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

    Empieza un tormentón de varios días en Buenos Aires: a qué hora llueve y hasta cuándo sigue el fenómeno

  4. Llegan otras 24 horas de tormentas al AMBA:hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

    Llegan otras 24 horas de tormentas al AMBA: hasta cuándo llueve y cómo sigue el clima en la semana

  5. Evolución del tiempo en Santa Cruz:máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026

    Evolución del tiempo en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 4 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cazas F-16:pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

Cazas F-16: pilotos argentinos completaron vuelos en solitario y avanza la compra de nuevos aviones

El Gobierno convocó a la mesa política:las nuevas reformas que impulsará en el Congreso

Leo Nardini acompañó a estudiantes en la Promesa Ambiental

Hito en Sudamérica:Argentina recibe un modelo de última generación de helicóptero que revolucionará los viajes

Economía

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Qué es y cómo funciona el plazo fijo UVA, la inversión que más eligen los argentinos para proteger sus pesos de la inflación

Damián Betular sacó una línea de golosinas de “Toy Story 5″:cuánto cuestan y dónde comprarlas

Paro de colectivos:la UTA amenaza con una medida de fuerza en el AMBA y reclama aumentos salariales

VTV en junio 2026:cuánto cuesta hoy el trámite en Provincia, quiénes pagan menos y qué pasa si no la hacés

Deportes

¿Crisis en el Mundial 2026?:Irán denuncia discriminación en la entrega de sus visados y debió mudar su sede a Tijuana

¿Crisis en el Mundial 2026?: Irán denuncia discriminación en la entrega de sus visados y debió mudar su sede a Tijuana

El papa León XIV le pidió a los jóvenes en Madrid que sean “la chispa de una humanidad nueva”

Israel atacó 150 objetivos de Hezbollah en Líbano y admitió la muerte accidental de tres militares libaneses

Turquía construirá un tren clave entre Europa y Asia:transportará 33 millones de pasajeros y 30 millones de toneladas al año