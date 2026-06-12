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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar este 12 de junio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 12 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 12 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
20°
Viento
Noreste 14 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 10 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 17 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:29
Horas de luz10h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación9%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 12 de junio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:04 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 10h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 12 de junio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 17 - 38 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 6 - 13 km/h 0% Neblina
02:00 11° 11° Norte 7 - 10 km/h 0% Neblina
03:00 11° 11° Noreste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Noreste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 11° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 10° Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Noreste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Noreste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Noreste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Norte 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Norte 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 20° 20° Noreste 14 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Noreste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Noreste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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