Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA

Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo soleado, la jornada en Santiago del Estero promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Soleado
Viento
Este 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Noreste 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noreste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 19°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:48
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 50m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:48 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 10 - 27 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Noroeste 0 - 2 km/h 0% Soleado
09:00 10° Este 1 - 6 km/h 0% Soleado
10:00 11° 11° Noreste 2 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Norte 5 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Norte 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Norte 10 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Norte 10 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Norte 9 - 27 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Noreste 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noreste 7 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Noreste 5 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Noreste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Este 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noreste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noreste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.